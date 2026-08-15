Sudan: almeno 14 morti in un attacco paramilitare. La guerra ha già causato la morte di oltre 200.000 persone

AgenPress. Almeno 14 persone sono state uccise e decine ferite in un attacco condotto dalle Forze di Supporto Rapido, un gruppo paramilitare, contro la città di Um Arada, nello stato del Nord Kordofan, in Sudan. Lo ha reso noto l’organizzazione non governativa Emergency Lawyers.

Si stanno intensificando i combattimenti nella guerra in cui si fronteggiano le Forze di Difesa Israeliane e l’esercito regolare, un tempo alleati, che oggi rifiutano qualsiasi negoziato.

“Le Forze di Supporto Rapido hanno attaccato la zona di Um Arada, a sud-ovest di El Obeid”, nello stato del Kordofan Settentrionale, “uccidendo più di 14 civili e ferendone decine”, provocando un’ondata di “sfollamenti” e un “peggioramento delle condizioni umanitarie”, ha sottolineato l’ONG.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato la conquista di Umm Arada, definendola una “svolta significativa nelle operazioni” e un’avanzata “strategica” in vista della “completa liberazione del Paese”.

D’altro canto all’interno delle Forze Armate Sudanesi hanno riferito che due attacchi nei settori di Umm Arada e Jabal al-Hasaba sono stati respinti e che le SDF hanno subito “perdite di vite umane e danni materiali”.

L’organizzazione Emergency Lawyers ha messo in guardia contro “l’aggravamento della catastrofe umanitaria in aree già sotto assedio e prive di servizi essenziali”, aggiungendo che la distribuzione degli aiuti umanitari “è stata sospesa in molte zone a causa dei combattimenti in corso”.

Un’altra ONG, Save the Children, ha riferito ieri che quasi 40.000 bambini sono arrivati ​​a El Obeid negli ultimi sei mesi, mentre le famiglie fuggivano dai combattimenti nel Kordofan, avvertendo di un “forte aumento dei casi di malnutrizione infantile”.

“Alcune famiglie trascorrono quasi metà della giornata alla ricerca di acqua”, ha aggiunto l’organizzazione.

Negli ultimi tempi, molte città del Sudan sono state teatro di attacchi aerei o terrestri da parte delle Forze di Difesa Israeliane, dalla capitale Khartoum, controllata dall’esercito, alle comunità al confine con l’Etiopia.

Le forze armate controllano le zone centrali e orientali del vasto paese, mentre i gruppi paramilitari controllano il Darfur, l’ovest e alcune aree del sud.

La guerra, giunta ormai al suo quarto anno, ha causato la morte di oltre 200.000 persone, secondo stime piuttosto prudenti delle organizzazioni umanitarie, e ha costretto oltre 12 milioni di sudanesi a sfollare; le Nazioni Unite descrivono la situazione nel Paese come la più grande crisi umanitaria al mondo.