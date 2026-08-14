È morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano colpito mentre difendeva il figlio

AgenPress. È morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano rimasto gravemente ferito nella notte tra il 9 e il 10 agosto sul lungomare di Fossacesia, in provincia di Chieti. L’uomo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara in condizioni disperate dopo essere intervenuto per difendere il figlio diciottenne coinvolto in una lite con altri ragazzi. La notizia del decesso è stata comunicata dalla Asl di Pescara.

La tragedia si è consumata nelle prime ore della notte. Secondo le ricostruzioni disponibili, Barchiesi era intervenuto per cercare di separare i giovani e allontanare il figlio dalla lite. Durante la concitazione sarebbe stato colpito al volto da un pugno sferrato da un ragazzo. A causa del colpo, il 50enne è caduto a terra battendo violentemente la testa e riportando un gravissimo trauma cranico.

Soccorso dal personale sanitario, Barchiesi è stato trasportato in ospedale e successivamente trasferito a Pescara, dove è stato sottoposto a interventi chirurgici. Nonostante le cure, le sue condizioni sono rimaste disperate a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate.

Nella giornata di oggi, dopo la diagnosi di morte encefalica, all’ospedale di Pescara era stato avviato il periodo di osservazione previsto dalla legge per l’accertamento del decesso. Al termine delle procedure mediche è arrivata la conferma della morte di Barchiesi.

La vicenda è ora destinata ad avere conseguenze anche sul piano giudiziario. Le indagini sull’aggressione sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Lanciano. Il giovane indicato come autore del pugno era stato inizialmente denunciato per lesioni personali aggravate; alla luce del tragico epilogo, la sua posizione sarà rivalutata dagli inquirenti.

La morte di Diomede Barchiesi lascia nello sgomento la comunità di Lanciano e dell’area frentana. Quella che era iniziata come una lite tra giovani sul lungomare di Fossacesia si è trasformata in una tragedia che ha spezzato la vita di un padre intervenuto per proteggere il proprio figlio.