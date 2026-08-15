Libano: sette morti in un attacco israeliano

AgenPress. Sette persone sono rimaste uccise in un raid aereo lanciato da Israele all’alba nel Libano meridionale. Altre tre persone sono rimaste ferite quando aerei israeliani hanno colpito un’abitazione nel villaggio di Ansar.

L’attacco è uno dei più sanguinosi in Libano, avvenuto poche settimane dopo che il Paese ha raggiunto un accordo di pace con Israele mediato dagli Stati Uniti. L’accordo prevede che le truppe israeliane rimangano nel Libano meridionale occupato fino a quando Hezbollah non si disarmerà e l’esercito libanese non assumerà il controllo. Il gruppo sostenuto dall’Iran ha respinto i termini dell’accordo, considerandolo una resa.

“L’accordo quadro… è un ordine israeliano scritto con inchiostro israeliano e firmato dalle autorità libanesi”, ha dichiarato il leader di Hezbollah in un discorso.

In un comunicato, l’esercito israeliano ha affermato di aver colpito durante la notte le infrastrutture di Hezbollah in una zona di sicurezza, come l’ha definita, nel Libano meridionale, in risposta alle azioni compiute contro i suoi soldati.

All’inizio di quest’anno, durante la guerra con Hezbollah, scoppiata due giorni dopo l’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l’esercito israeliano ha occupato una striscia di terra nel Libano meridionale.

Israele afferma che manterrà le sue forze nella zona per proteggere il nord del Paese da ulteriori attacchi.

Durante una visita nel Libano meridionale, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che Israele non si ritirerà dalle aree sotto il suo controllo finché Hezbollah non si disarmerà.