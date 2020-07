Burrelli (Anaci e Re Mind) al think tank Re Mind: la Filiera Immobili fonte di ricchezza del nostro paese

AgenPress. Il presidente di Anaci e Vice Presidente Re Mind durante il think tank CONSIGLIO EUROPEO E FILIERA IMMOBILIARE: DA BRUXELLES A ROMA CAPITALE A TUTTE

LE CITTÀ ITALIANE ha fatto presente che:

“Il confronto tenutosi il 20 luglio 2020 è sicuramente un grande risultato ottenuto da noi di Re Mind e dal Suo presidente dr. Paolo Crisafi che è riuscito a far dialogare in un solo appuntamento, le maggiori figure politiche e istituzionali della nostra Italia, impegnati nella crescita, nell’innovazione, nella ripresa economica e finanziaria, in quella turistica, del verde, dello Smart mobilità, nella fibra, ponendo attenzione particolare al patrimonio immobiliare e in particolare del condominio, dove vive oltre il 70% degli italiani.

Uno dei meriti della filiera immobiliare, unitamente ad ANACI, è di prestare sempre di più attenzione a coloro che vivono in un importante patrimonio, ma da riqualificare nell’involucro e negli impianti, poiché costituisce una primaria fonte di ricchezza del nostro Paese”.