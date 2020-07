Montuori (Roma Capitale) al think tank Re Mind: politica urbanistica capace di creare sinergie tra pubblico e privato

AgenPress. L’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori durante il think tank Re Mind ha ricordato “l’impegno dell’Amministrazione di Roma Capitale e del suo Assessorato per offrire alla Capitale progetti concreti di rigenerazione urbana e di moderna urbanizzazione.

In tal senso vanno le risposte pervenute al bando Reinvesting City per i 5 siti abbandonati rispetto ai quali sono pervenute 26 proposte. Questo vuol dire – secondo Montuori – una politica urbanistica capace di creare sinergie tra pubblico e privato, rispetto dei criteri di sostenibilita’ ambientale, una green economy sui temi immobiliari, una reale rigenerazione urbana, capace di intercettare nuove idee, bisogni sociali, niente consumo indiscriminato del territorio e del suolo, applicazione di tecnologie avanzate per una diversa filosofia del lavoro che valorizzi ad es. lo smart worcking e le nuove professionalità.

Una visione urbanistica integrata con progetti di mobilità e di servizi capace di dare alla Capitale un ruolo e una idealità europee, al pari delle altre grandi capitali del vecchio continente.

In tale ottica continueremo a collaborare con Re Mind per un confronto costante.“