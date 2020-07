Volpes (I.SI. Engineering) al think tank Re Mind: Servizi Immobiliari e Sistemi di Progettazione B.I.M. un connubio vincente

AgenPress. Il Presidente di I.SI. Engineering durante il think tank Re Mind ha fatto presente “Facciamo focus, oggi, sugli aspetti innovativi di tale “modalità di progettazione”, legati al racconto “dell’opera nel suo ciclo di vita, dalla fase progettuale attraverso la fase di realizzazione fino a quella di uso e manutenzione”.

Per settore degli appalti pubblici sono in vigore regole e tempistiche che scadenzano tempi e modalità di adozione del B.I.M.

Il desiderio è che anche Fondi, SGR, operatori nel PROPERTY e FACILITY MANAGEMENT si convincano che questa modalità è a tutto vantaggio della gestione economica del bene, della sua durabilità e del mantenimento del valore nel tempo e fornisce all’operatore un ulteriore strumento per la migliore collocazione sul mercato della operazione immobiliare, in quanto tutti gli elementi costitutivi dell’immobile possono essere resi in forma facilmente consultabile, con pienezza delle informazioni necessarie alla valutazione e formazione delle offerte”.

Ha proseguito Volpes “Sono convinto che facciamo parte di un unico Organismo, fatto di persone e cose. Realizzare bene “cose” gioverà a tutto l’Organismo”