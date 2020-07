AgenPress. Il nostro progetto è per un centro-destra unito. Non mi spiego come Matteo Renzi abbia voluto riportare i grillini al governo pur di non far votare gli italiani, perché vota la fiducia ad un ministro come Bonafede – dichiara Silvio Berlusconi – .

Devono essere pronti – aggiunge Berlusconi – ad ascoltare i nostri suggerimenti che abbiamo offerto tante volte, ottenendo finora solo risposte di cortesia formale.