Gianfranco Librandi (IV): Parentesi sovranista finita. Conte ha questo merito

AgenPress. “Questa legislatura è destinata a durare fino al 2023, ma questo governo deve dare segnali di riuscire a fare cose concrete per il Paese. Italia Viva è l’anima garantista e riformista di questo esecutivo.

Noi pensiamo agli italiani, al da farsi, a differenza dei grillini che non vedono l’ora di sparare a zero su chiunque anche su di noi, abbiamo la nostra testa, le nostre idee e non seguiamo a vanvera il pd se fa delle scelte discutibili, per fortuna la parentesi sovranista è chiusa. Sta a Conte adesso scegliere se fare o meno il salto di qualità. Su questo ha perfettamente ragione il leader del nostro partito Matteo Renzi.

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).