Mes. Librandi (IV). Rinunciare sarebbe danno erariale a danno contribuenti

AgenPress – “Visto la gravissima situazione economica che stiamo attraversando, non è necessario che qualcuno imponga il Mes, per il semplice fatto che ci penserà il tempo. Se continuiamo così, la crisi sarà ad un livello tale che il Mes s’imporrà da solo. Ma poi, perché dire no al Mes? Ha vincoli nettamente inferiori rispetto al Recovery Fund e costa meno che prendere soldi emettendo titoli di Stato. Rinunciarvi significa far pagare più soldi ai contribuenti italiani, è un danno erariale di cui il governo rischia di farsi responsabile”.

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva). “Parliamo di decine di miliardi, che farebbero prendere una boccata d’aria a tutto il Paese. Anziché buttare fondi in sussidi, assistenzialismo o redditi di emergenza, bisogna rimettere in moto economia e lavoro, solo così usciremo, tutto il resto sono tare ideologiche e drammatiche perdite di tempo.”