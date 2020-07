AgenPress. Dopo l’intervento di Conte in Aula sulla proroga dello stato di emergenza fino a ottobre, la leader di Fratelli d’Italia dichiara: “Sono scioccata. Conte sta sostenendo al Senato che senza lo stato di emergenza il governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze”.

“Questa – aggiunge Giorgia Meloni – è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il governo?”.