Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Democrazia, vera grande emergenza”

AgenPress. “Il Senato ha approvato la proroga dello stato di emergenza. Una decisione sulla quale i migliori esperti di diritto costituzionale si sono espressi non positivamente . Non è possibile che il Paese continui a vivere in una democrazia di fatto sospesa, senza contare le difficoltà all’economia e all’immagine turistica della nazione all’estero. Chi infatti può visitare un Paese in stato di emergenza sanitaria? La vera emergenza è democratica, ma anche politica.

Se da un lato abbiamo una maggioranza che si arrocca nel castello di kafkiana memoria, dall’altra un’ opposizione che ulula alla luna, ma non svolge correttamente il suo ruolo “: lo dice il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò