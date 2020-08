Inps, Fapi: “Parlamentari senza coscienza al cospetto sofferenza Paese”

AgenPress. “Sarebbe innanzitutto dignitoso per la politica e si darebbe un segnale di rispetto verso agli italiani in difficoltà, se i parlamentari che hanno richiesto e ricevuto il bonus Inps di 600 euro rassegnassero le loro dimissioni lasciando lo scranno parlamentare. Hanno dimostrato di non avere coscienza verso il Paese che ha consentito loro di assurgere al ruolo di legislatore”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Tanti artigiani, commercianti e piccoli imprenditori – aggiunge Sciotto – non hanno ricevuto il bonus o lo hanno ricevuto in ritardo, invece, codesti ‘onorevoli’ nonostante il lauto stipendio parlamentare non hanno mostrato un briciolo di esitazione e rivolgere lo sguardo verso l’Italia che soffriva il lockdown con miglia di partite iva in ginocchio”.