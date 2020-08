Zingaretti. “La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante”

AgenPress. La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante. Anche se non vanno nascoste le difficoltà in nome della salvezza della Repubblica.

Senza questo governo non avremmo potuto fronteggiare la pandemia: Salvini l’avrebbe gestita come Trump o Bolsonaro e il rapporto conflittuale con l’Europa non avrebbe permesso di ottenere per l’Italia gli straordinari risultati, anche in termini di risorse.

Il Pd è la garanzia ed è il motore affinché le cose cambino in meglio. Le risorse del Recovery Fund vanno utilizzate su progetti credibili, concreti e di valore strategico.