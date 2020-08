Liguria. Fabio Tosi, capogruppo M5s ha chiesto rimborsi viaggi durante il lockdown

AgenPress – “Ad aprile 2020 in pieno lockdown con le attività del Consiglio regionale della Liguria in streaming l’attuale capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi ha rendicontato 1.207 euro di rimborsi chilometrici per i viaggi svolti durante l’attività politica”.

Lo denuncia l’ex capogruppo M5S e candidata alla presidenza della Regione Liguria per ‘ilBuonsenso’ Alice Salvatore in un video via fb. Secondo Salvatore il M5S “utilizza il rimborso minimo stabilito dall’Aci pari a 35 centesimi per chilometro, questo significa che Tosi ad aprile avrebbe percorso in auto ben 3.448 km in pieno lockdown, pari al tragitto Genova-Rapallo dove risiede ben 107 volte”.