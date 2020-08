Librandi (IV): Salvini troppa propaganda poca voglia di dare una mano al Paese

AgenPress. “Matteo Salvini, sostiene che a Settembre “Guideranno la riscossa del Paese”, ogni momento e luogo è buono per fare propaganda politica, mi domando se abbia capito in che condizioni versa il nostro Paese, oppure si diverta semplicemente ad avere applausi costruiti.

Capisco le varie campagne elettorali, capisco le Regionali, ma si dovrebbe in primis mettere avanti a tutto le priorità degli italiani, che in questo momento sono tutto fuorchè sentire le immense stupidaggini del segretario leghista, vedi suonare i campanelli per demagogia elettorale o i selfie con la Nutella. La smettesse di fare propaganda e iniziasse a dare una mano come opposizione alla ripresa del Paese.

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).