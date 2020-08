Alexei Navalny. Merkel pronta ad ospitarlo, aereo-ambulanza a disposizione

AgenPress – “Siamo pronti a fornire ad Alexei Navalny e alla sua famiglia tutta l’assistenza di cui possano aver bisogno in materia di salute, asilo e protezione”. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, citata dalla Dpa. Merkel ha chiesto a Mosca di chiarire quanto prima cosa sia successo all’oppositore russo. “E’ molto, molto importante ora chiarire urgentemente come si sia verificata questa situazione. Insisteremo su questo”.

Proprio domani dovrebbe decollare un aereo-ambulanza dovrebbe dalla Germania per raggiungere la Russia con l’obiettivo di portarlo a Berlino. Lo ha detto all’agenzia Afp la ong tedesca che ha organizzato il volo. “Invieremo a mezzanotte un aereo-ambulanza con equipaggiamento e specialisti medici”, ha detto Jak Bizilj presidente della ong Cinema for Peace, precisando che l’organizzazione spera di ottenere “nella serata” un accordo con tutte le autorità interessate per portare a termine l’operazione.