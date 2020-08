AgenPress. Secondo quanto contenuto in un rapporto dell’intelligence americana e riportato dal New York Times i funzionari di Wuhan e di Hubei hanno tenuto all’oscuro per settimane Pechino sul coronavirus per timore di rappresaglie.

Un rapporto che di fatto conferma “le critiche dell’amministrazione Trump alla Cina e che contestualizza le azioni o le mancate azioni che hanno portato alla pandemia globale”.