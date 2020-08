Salvini. Le partite IVA pagano le tasse, il governo spende 375mln per i clandestini

AgenPress – “Mentre cinque milioni di partite Iva, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi dovranno pagare puntualmente le tasse, nonostante Covid, chiusure e crisi, il governo proroga 499 progetti di accoglienza per gli immigrati con una spesa superiore ai 375 milioni. Bastonate agli italiani, soldi per coop e clandestini. La Lega è al fianco dei cittadini e dei commercialisti che, ignorati da Conte, protesteranno a settembre. Questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

“Oggi per molti italiani è giornata di pagamento delle tasse, è una follia assurda. Iva, autonomi e piccoli imprenditori, 5 milioni di italiani, dopo otto mesi di chiusura e mancata fatturazione il governo ti entra in casa il 20 agosto. Noi come Lega abbiamo proposto un anno di pace fiscale fino al 31 dicembre come fanno altri Paesi europei”.

“E’ uno dei motivi per cui abbiamo rotto con i 5 stelle, se gli parlavamo di taglio di tasse gli si rizzavano i capelli in testa… l’evasione fiscale si combatte abbassando le tasse. L’unico modo per far ripartire questo paese è far pagare meno ma far pagare tutti”.