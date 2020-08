M5S. Lezzi, la politica di Di Maio si ferma nei confini pomiglianesi. Abbiamo tradito…..

AgenPress – “Gli errori di valutazione commessi ai tempi del Conte I durante il quale si sprecarono gli attestati di stima, fiducia ed amicizia per Salvini, hanno insegnato poco o niente. Forse semplicemente perché è preferibile assecondare il potere per prendersene un pezzetto per sé.”.

In un post su Fb la senatrice Barbara Lezzi così attacca Luigi Di Maio dopo l’intervista al Fatto Quotidiano in cui l’ex capo politico torna a proporre l’alleanza con il Pd in vista delle Comunali 2021.

“Ci si sente realizzati ad avere in rubrica i numeri di telefono di quelli che “contano”, che siano gli uni o gli altri poco importa. L’ambizione è ridotta all’orizzonte di una scrivania e la lezioncina di politica si ferma nei confini pomiglianesi.