Alitalia, Donato (Lega), da Governo colpevole silenzio su Alitalia, serve chiarezza

AgenPress. “Il Governo sta gestendo la questione Alitalia in maniera molto opaca. Sin dall’insediamento del Commissario, nulla si sa sul rendiconto economico e finanziario dell’attuale amministrazione straordinaria, mentre l’esecutivo prova a distogliere l’attenzione parlando solo della newco.

A oggi, l’amministrazione straordinaria di Alitalia, tra fondi a titolo di prestito e sussidi sotto forma di Cassa Integrazione per circa 7 mila dipendenti, è costata quasi due miliardi allo Stato: a fronte delle continue erogazioni di fondi pubblici, è inaccettabile che il commissario non informi l’opinione pubblica sullo stato economico e finanziario della compagnia, mentre sul futuro delle newco permangono forti dubbi poiché l’approvazione dell’Ue del piano di rilancio – che ancora non ha visto la luce – richiede condizioni molto stringenti.

Il nuovo commissario non ha mai presentato il bilancio, anche se la norma prevede l’obbligo di riferire e a predisporre i dati alle commissioni parlamentari competenti e al Mise: a oggi non risulta sia stato fatto. Dai ministri Patuanelli e De Micheli solo dichiarazioni vaghe, il vertice interministeriale su Alitalia pare nuovamente rinviato, dalla previsione della newco nel Dl Agosto non si è fatto più alcunché e la prevista badco risulta di difficile realizzazione: nel frattempo, la compagnia continua a perdere.

La Lega, che già ha presentato interrogazione alla Commissione Europea sui requisiti del piano industriali, chiederà chiarimenti nelle Commissioni competenti del Parlamento e al Ministero dello Sviluppo Economico: ai cittadini contribuenti sarebbe dovuta un’amministrazione straordinaria chiara e trasparente, mentre ai dipendenti di Alitalia dovrebbe essere consentito sapere quale sarà il futuro della compagnia”.

Così in una nota Francesca Donato, europarlamentare della Lega.