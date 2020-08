Dj morta. Entomologo, non si può ancora dire se Gioele sia morto vicino alla mamma

AgenPress – “Sono stati raccolti un sacco di elementi sia per quanto riguarda la componente medica che veterinaria ed entomologica, quindi di elementi ce ne sono. Come ogni corpo ha dato delle informazioni, quanto è informativo lo vedremo. Adesso come nel caso della madre è tutto da analizzare in laboratorio”.

Lo ha detto il professor Stefano Vanin, entomologo nominato come perito dalla Procura di Patti, alla fine dell’autopsia a Messina. “Oggi non è possibile capire se il bambino sia morto vicino alla madre Viviana. E’ un caso difficilissimo perché’ c’è un clima e un ambiente particolare, anche se qualche elemento informativo è stato estratto. Sul terreno ci sono dei ‘segni di giacitura del corpo’, il terreno non è compromesso, ma è un ambiente su cui sono passare delle persone”.