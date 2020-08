Referendum. Bergamini (FI), se vincesse il sì i cittadini avrebbero meno potere di voto, meno democrazia

– sono loro che sono passati dal No Tap, Tav, etc al Sì a tutto;

Come argomentazione a sostegno del Sì, Buffagni, ha rilanciato i dubbi del Presidente Berlusconi sulla riforma, facendo addirittura riferimento ai poteri forti. Siamo alla ridicolizzazione della Costituzione, perché è su quella che si vota non su Berlusconi. Comunque ricordo al viceministro Buffagni che l’unico vero potere forte in Italia sono loro, i 5 stelle”.

AgenPress – “Il signore accanto a Di Maio è Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico. Oggi il viceministro Buffagni nel ricordare le conseguenze di un’eventuale vittoria del sì al referendum ha omesso di dire una cosa importante: se vincesse il sì i cittadini avrebbero meno potere di voto, meno rappresentanza politica e in sostanza meno democrazia. Ma non è tutto.

Viste le giravolte grilline non mi stupirei se tra qualche anno i 5stelle ammettessero che la loro riforma della Costituzione era sbagliata.

Ad ogni modo se per Buffagni i dubbi di Berlusconi sono un ottimo motivo per votare Sì, applicando la stessa logica potremmo dire che le certezze di Di Maio, di Toninelli, dello stesso Buffagni, e di tutti coloro che hanno sfasciato l’Italia negli ultimi due anni, sono un’ottima ragione per votare NO. E io, anche per questo, ma soprattutto per difendere la democrazia rappresentativa, voterò NO”.