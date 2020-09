Libia. Bergamini (FI), Di Maio dà ragione a lungimiranza Berlusconi

AgenPress – “Dopo quasi 10 anni Di Maio dà ragione a Berlusconi rilanciando gli accordi siglati dal Cavaliere con il governo libico. Anche se credo, ma forse mi sbaglio, che a ritirare fuori gli accordi siglati dall’allora premier Berlusconi siano stati gli stessi libici. Un’altra dimostrazione, laddove ce ne fosse bisogno, della lungimiranza dei governi Berlusconi in politica estera e non solo”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia