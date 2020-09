Taglio parlamentari. Berlusconi, ci saranno Regioni non rappresentate in Parlamento

AgenPress – “Il taglio dei parlamentari è una scelta che noi avevamo già adottato fin dal 2005 con la nostra riforma costituzionale che poi però è stata cancellata dalla sinistra”.

Così Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ad Agorà Estate Rai Tre, sul referendum.

“In questo caso però è un taglio, come dire, russo. Che non si inquadra in una riforma complessiva del funzionamento delle istituzioni e che avrà come probabile effetto una riduzione degli spazi di democrazia con delle Regioni che non potranno essere rappresentate in Parlamento da parlamentari dei partiti della minoranza. Ed anche per questo io sto ancora riflettendo, cosa che mi ha chiesto sul mio voto, fermo restando naturalmente l’assoluta libertà di voto per i nostri militanti e per i nostri eletti”.