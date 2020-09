Riforme: Carfagna, maggioranza non si dimostra credibile per patto

AgenPress. “Questo governo e questa maggioranza hanno sbattuto la porta in faccia alle opposizioni durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria e continuano a farlo oggi, quando bisognerebbe progettare un serio e complesso piano per la ripartenza. Con queste premesse, non si dimostrano credibili per avviare un dialogo sulle riforme”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Io per prima – prosegue Carfagna – auspico che la riduzione del numero dei parlamentari sia solo l’avvio di un più ampio percorso di modifica della Costituzione, che porti a esiti come il superamento del bicameralismo paritario e l’introduzione della fiducia costruttiva. Per raggiungere un risultato così importante, un percorso condiviso tra le forze politiche è indispensabile. Ma guardo in faccia la realtà: finora una maggioranza sfilacciata e priva di orientamento ha preferito arroccarsi su se stessa, con i pessimi risultati e il caos che sono sotto gli occhi di tutti”.

“Se veramente governo e maggioranza vogliono fare il bene del Paese, inizino a portare in Parlamento le proposte per il Recovery Plan e aprano un confronto reale e non di facciata sulle misure per la ripresa, ciascuno con le proprie idee e senza confondere i ruoli. Così capiremo se la disponibilità al dialogo è reale oppure è solo un espediente momentaneo per distrarre dalle loro difficoltà”, conclude la presidente di ‘Voce libera’.