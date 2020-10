Cultura dell’Abitare – Dinner & Jazz – Oggi alla presenza di Luca Montuori Assessore Roma Capitale

AgenPress. Cultura dell’Abitare – Dinner & Jazz a Roma Oggi alla presenza di Luca Montuori, assessore Roma Capitale Si svolgerà oggi a Roma presso il Circolo Canottieri Roma alla presenza dell’assessore di aroma Capitale Luca Montuori il meeting Cultura dell’ Immobiliare – Dinner & Jazz, organizzato da Filiera Immobiliare.

Filiera immobiliare, e’ il nuovo magazine online dell’intero mondo immobiliare.

Filiera immobiliare è il nuovo magazine online sarà a regime dal 2021.

Rappresenta una voce nuova nel panorama editoriale perché vuole legare, con notizie e contributi in continua pubblicazione sul web, gli addetti impegnati quotidianamente nel vasto settore filiera immobiliare, sia pubblico sia privato, alle linee guida che provengono dal dalle Forze Politiche di Governo e si Opposizione, dalle Istituzioni, con una disamina attenta delle novità legislative e di tutto quello che si muove nel mondo immobiliare.

La cadenza sarà mensile e gli aggiornamenti relativi a News rilevanti in tempo reale, approfondimenti, riflessioni e interviste porteranno nuovi contributi e rinnovate energie nel definire una realtà , quella della filiera Immobiliare, che tanta importanza ha nel panorama non solo economico ma anche sociale e culturale del nostro Paese. Un’ottica completa e vasta che vuole evitare visioni parziali della realtà immobiliare, cresciuta notevolmente negli ultimi anni e che l’emergenza sanitaria, nonostante le criticità e difficoltà di molti operatori, non ha certo ridotto , eventualmente trasformato in nuove opportunità.

Il magazine Filiera Immobiliare vuole interpretare questo scenario per offrire a tutto il settore stimoli,idee, energie non solo a livello economico ma anche culturale e di valori. Filiera Immobiliare promuove iniziative editoriali e momenti di confronto, come l’odierno dibattito CULTURA – POLITICA – ECONOMIA PER PROGETTARE IL FUTURO

Cultura dell’Abitare – Dinner & Jazz

Cultura dell’Abitare – Dinner & Jazz che vede la presenza di Luca Montuori, Assessore Urbanistica di Roma Capitale Paolo Crisafi, Presidente Re Mind Filiera Immobiliare (che presenterà i lavori del Comitato “AUTORI DELL’ABITARE” di Re Mind, riunitosi in pari data con la presidenza del prof. Alberto Petrucci).

Interventi di:

Giuseppe Vadalà, Generale Arma dei Carabinieri – Commissario Straordinario di Governo Bonifiche Discariche Abusive

Gabriele Scicolone, Presidente Oice – Consigliere Delegato Re Mind ai Rapporti con Roma Capitale

Massimo Santucci, Direttore Filiera Immobiliare, rivista online

Franco Mencarelli, Segretario Consigliere Delegato Re Mind ai Rapporti con le PA

Mauro Masi, Presidente Consap – Presidente Banca del Fucino

Laura de Benedetti, Generale a.r. dell’Arma dei Carabinieri

Antonio Ciucci,Vice Presidente Acer Roma

Dario Focarelli,Direttore Generale Ania

Alessandro Di Virgilio, Presidente Olimpia – Direttore Insurance Area Appalti Re Mind

Luca Dal Fabbro, Direttore Generale Inso SpA

Alfonso Celotto,Costituzionalista

Barbara Casillo, Direttore Generale Aica

Pierluigi Bartolomei, Direttore Generale Centro Elis, e ulteriori esponenti del mondo delle istituzioni, della società civile e religiosa. Un saluto ai presenti sarà rivolto da Massimo Veneziano e Marcello Scotto, rispettivamente presidente e segretario generale del Circolo Canottieri Roma (dove si terra’l’incontro). Alla conclusione del dibattito seguirà la cena a cura dello Chef Egidio Longo e a seguire il Concerto The Scoop Jazz Band.