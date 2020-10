Davide Casaleggio: “In questi mesi ho ascoltato, osservato e riflettuto. Ora è arrivato il momento di prendere posizione”

AgenPress. In questi mesi ho ascoltato, osservato e riflettuto molto. Ora è arrivato il momento di prendere posizione.

Oggi è il 4 ottobre 2020 ed è San Francesco. Sono trascorsi 11 anni dal giorno in cui decidemmo di dare vita a un’idea autentica, umile, ma al tempo stesso potente.

Il MoVimento 5 stelle è nato con alcune promesse agli iscritti e agli elettori che io non ho dimenticato e non posso sconfessare.