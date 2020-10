Covid. Manca il numero legale alla Camera. Maggioranza nel caos, troppe assenze

AgenPress – E’ mancato il numero legale in Aula in occasione del voto sulla risoluzione di maggioranza relative alle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alla proroga al 31 gennaio dello stato di emergenza sanitaria. Il numero legale, come ha precisato il presidente di turno Ettore Rosato, non è stato raggiunto per 8 voti. Constatata la mancanza del numero legale, Rosato ha rinviato la votazione sulle risoluzioni a domattina, al primo punto dell’ordine del giorno.

Al momento del voto sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, le opposizioni – accortesi che diversi deputati dei gruppi di maggioranza non erano presenti – hanno deciso di non partecipare al voto non entrando in Aula.

Al termine della votazione, quindi, il presidente di turno Ettore Rosato ha annunciato che non c’era il numero legale. Sono subito partiti gli applausi e i festeggiamenti delle opposizioni. “Non c’è nulla da festeggiare”, ha detto in Aula il presidente di turno Ettore Rosato. “Mi risulta che il numero legale non è stato raggiunto per 15 deputati”, ha detto in Aula della Camera il capogruppo M5s Davide Crippa.

“Chiedo di verificare se il numero delle persone assenti dei gruppi di maggioranza che risultano in elenco, ma che su richiesta degli uffici della Camere, non hanno partecipato al voto, hanno contribuito a inficiare il numero legale”, ha detto il deputato del Pd, Emanuele Fiano. “Quando manca il numero legale – ha osservato – il problema è sempre della maggioranza ma noi, lo abbiamo già fatto presente nel corso dell’ultima capigruppo, non possiamo continuare come se nulla fosse sull’andamento dei lavori della Camera. Oltre all’elenco che è già nelle mani della presidenza con il numero esatto delle persone che, su richiesta dei questori sono dovute rimanere a casa, ci sono i colleghi che stanno lavorando nelle commissioni che non sono potute venire in Aula”, ha aggiunto.

“Vari deputati di maggioranza sono assenti causa Covid, l’opposizione fa mancare il numero legale venendo meno al fair play”, ha sottolineato Stefano Ceccanti del Pd. “La cecità di fronte alla richiesta di far votare gli impediti a distanza danneggia l’istituzione parlamentare, non solo la maggioranza. Nel frattempo le firme alla proposta per il Parlamento a distanza sono arrivate a 91”.

“Maggioranza allo sbando, litigiosa e assente, perfino quando si parla di Virus”, ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini .

“Se c’è emergenza sanitaria perché la maggioranza non è in aula? Forse non ci credono nemmeno loro? Non riescono nemmeno a garantire il numero legale. La maggioranza vuole prorogare lo stato di emergenza senza spiegarne le ragioni e senza la presenza di Conte in aula. Che vergogna, non c’è alcun rispetto per il Parlamento e per i cittadini: da un Governo dalla vocazione autoritaria allo sbando non arriverà niente di buono”, ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

”Ma voi pensate davvero che il dialogo con l’opposizione debba servire solo a voi per garantire il numero legale, o volete un rapporto vero e ripristinare un metodo di confronto? Se ci sono colleghi positivi al Covid, ci saranno anche tra un’ora. Noi chiediamo che il premier Conte venga in quest’Aula. Noi vogliamo discutere con il presidente del Consiglio della proroga dello stato d’emergenza, la nostra è una richiesta di buon senso”, le parole di Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio dopo che è mancato nella prima occasione il numero legale nel voto sulla risoluzione di maggioranza.

”Non siamo negazionisti rispetto al Covid -ha aggiunto Gelmini- , sappiamo che ci troviamo in una stagione difficile, sappiamo che occorrono tutte le cautele del caso per affrontare la pandemia, ma non si può pensare di usare i Dpcm e bypassare il Parlamento, chiedendo allo stesso tempo l’aiuto e la collaborazione dell’opposizione solo per garantire il numero legale. Se vogliamo ristabilire un metodo l’assenza del numero legale dà una grande opportunità, soprattutto alla maggioranza e a Conte: quello di venire in Aula, di darci tutte le informazioni necessarie per convincerci sulla proroga dello stato d’emergenza”, ha concluso.