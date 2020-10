Coronavirus. Approvata risoluzione maggioranza alla Camera. 120 deputati in missione

AgenPress – La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sul Covid con 253 Si e 3 No. L’opposizione non ha votato.

Sono 120 i deputati oggi in missione a Montecitorio. La votazione è avvenuta dopo che la giunta per il regolamento ha stabilito che vengono considerati in missione i deputati in quarantena fiduciaria, cosa che riduce il numero legale.

Si tratta del terzo voto in merito alla proroga dello Stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e alle nuove misure contenute nel Dpcm, dopo che per due volte ieri non è stato raggiunto il numero legale anche a causa degli onorevoli in quarantena dopo i due casi Covid accertati a Montecitorio.