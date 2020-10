Coronavirus. Cdm proroga stato d’emergenza al 31 gennaio 2021

AgenPress – Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d’emergenza per il Covid. Lo si apprende mentre sta per terminare la riunione.

Approvata una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre. Con una novità: diventa da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Entro il 15 ottobre andrà dunque adottato un nuovo dpcm che confermi o aggiorni le regole anti contagio che sarebbero scadute oggi e che sono invece prorogate.

“Con l’approvazione delle risoluzioni sulle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera, acceleriamo per fronteggiare al meglio la nuova fase della lotta al Covid-19. In questo momento delicatissimo serve senso di responsabilità di tutte le forze politiche”, ha commentato su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.

La nuova fase, nelle intenzioni del governo, prevede la proroga dello stato di emergenza e il conseguente dpcm che arriverà la prossimo settimana. Il provvedimento è stato spiegato da Speranza ieri a Montecitorio: confermato nuovamente l’obbligo di mascherina all’aperto – subito in vigore – e per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative che vanno da 400 euro a 1.000 euro. Inoltre, secondo l’ultima bozza di decreto sono in arrivo altre restrizioni sugli ingressi da alcuni Paesi dell’Unione europea.