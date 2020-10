Marco Rizzo (PC): Comunisti in piazza domani contro Ue, Euro e Nato

AgenPress. “Questo modello di società non funziona più; l’elenco delle disuguaglianze, delle sofferenze e dei problemi non risolti si allunga ogni giorno”. Lo ha dichiarato Marco Rizzo.

“E’ in arrivo una crisi gravissima – prosegue il Segretario Generale del Partito Comunista – che avrà costi sociali enormi per i lavoratori: migliaia di posti di lavoro saranno persi e dovremo ripagare con gli interessi i prestiti concessi a strozzo dall’Unione Europea per salvare le grandi imprese.

Il governo e la sua presunta opposizione fingono di litigare, ma le loro proposte in tema di sanità, lavoro, istruzione sono identiche: entrambi sono asserviti alle politiche del Fondo Monetario, della BCE e dell’Unione Europea.

Per questo come Partito Comunista abbiamo convocato una manifestazione nazionale, prevista per domani alle 14:30 in piazza Santi Apostoli a Roma, per gridare il nostro no a questo governo, alla NATO e all’UE e per ribadire che un’altra opposizione esiste e non è disposta ad abbassare la testa”, conclude Rizzo