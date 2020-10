Coronavirus. Francia, premier Castex, “non si può mollare, seconda ondata è qui tra noi”

AgenPress – “Non si può mollare. I francesi hanno considerato un po’ troppo presto che questo virus era scomparso. La realtà è che la seconda ondata è qui tra noi. Se vediamo che gli indicatori sanitari peggiorano parecchio, potremo adottare misure supplementari”.

Così il premier francese, Jean Castex, ai microfoni di France Info, lancia un forte appello ai francesi affinché non gettino la spugna della lotta al coronavirus, sottolineando che un “lockdown generalizzato va evitato con tutti i mezzi”.

“Questa mattina – ha poi scritto su Twitter – chiedo solennemente ai francesi un atto di solidarietà: rispetto ai nostri connazionali più vulnerabili, ovviamente, ma anche verso il personale sanitario e l’insieme del personale degli ospedali”. Tra l’altro, Castex, ha annunciato che l’esecutivo “prenderà decisioni per i più vulnerabili”, sabato prossimo, in occasione della Giornata Nazionale della lotta alla povertà. Quanto al lancio, per il 22 ottobre, della nuova versione dell’app StopCovid, l’equivalente francese di Immuni annunciato stamattina, Castex ha precisato che si chiamerà ‘Alerte Covid’.