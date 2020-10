Eurostat: produzione industriale, Italia 2° in Ue ad agosto. Unc: Italia 3° in Ue su febbraio

AgenPress – Ad agosto, secondo i dati Eurostat, la produzione industriale è salita rispetto a luglio dell’1% nell’Ue e dello 0,7% nell’Eurozona. L’Italia, con +7,7% si colloca in seconda posizione, dopo il Portogallo (+10%).

“Bene, ottimo rimbalzo. Anche rispetto ad agosto 2019, l’Italia, con -0,3%, si classifica in quinta posizione, dopo Lituania (+2,1%), Portogallo (+2,1%), Polonia (+1,3%) e Ungheria (-0,2%). Ben peggio la Germania, in penultima posizione con -11,2% e la Francia, terzultima con -7,3%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ma la vera bella notizia, è che se si confrontano i dati di agosto con quelli di febbraio, ultimo mese pre-lockdown, l’Italia non solo ha già recuperato il gap con i valori pre-crisi, registrando un +1,8%, ma si colloca in terza posizione in Europa, dopo Lituania, +6,3% e Portogallo (+2,5%). Inoltre sono solo 4 i paesi già in territorio positivo” conclude Dona.

Norvegia è il quarto paese, con +1,2%.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, in fondo alla classifica la Germania, in 27° posizione con -11,6%, in 22° posizione la Francia, con -6,4%. Anche facendo il confronto con gennaio 2020, l’Italia si colloca in 4° posizione, con +0,4%, ultimo paese ad aver recuperato sui valori pre-Covid, insieme a Lituania, in testa con +4,9%, Norvegia (+4%), Lettonia (+1,8%). La Germania resta in ultima posizione, con -11,2%.

Tabella n. 1: produzione industriale di agosto (dati destagionalizzati) rispetto a febbraio e gennaio 2020 – in ordine decrescente rispetto a febbraio 2020

N PAESE Ago 2020 Feb 2020 Ago 2020 Gen 2020 1 Lithuania 6,3 4,9 2 Portugal 2,5 -0,4 3 Italy 1,8 0,4 4 Norway 1,2 4,0 5 Finland -0,5 -0,1 6 Sweden -0,6 -0,4 7 Latvia -1,1 1,8 8 Croatia -1,2 -1,0 8 Greece -1,2 -5,1 10 Ireland -1,3 -0,2 11 Spain -3,2 -3,7 12 Poland -3,4 -2,3 13 Denmark -3,5 -2,2 14 Hungary -3,9 -3,6 15 Malta -4,1 -5,7 16 Belgium -4,3 -3,5 17 Netherlands -4,7 -5,6 18 Slovakia -4,9 -5,3 EU -5,3 -5,3 19 Czechia -5,3 -5,1 20 Slovenia -5,5 -2,0 Euro area -5,7 -5,8 21 United Kingdom -6,0 -5,6 22 France -6,4 -5,4 23 Romania -7,1 -5,8 24 Bulgaria -7,3 -6,5 25 Luxembourg -9,6 -9,1 26 Estonia -10,0 -1,4 27 Germany -11,6 -11,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Eurostat

(1) Non pervenuti i dati di Cipro, Austria e Svizzera

Tabella n. 2: produzione industriale di agosto (dati destagionalizzati congiunturali in ordine decrescente)

N PAESE (1) Ago 2020 Lug 2020 1 Portugal 10,0 2 Italy 7,7 3 Sweden 6,7 3 Hungary 6,7 5 Denmark 4,5 5 Slovakia 4,5 7 Romania 3,9 8 Lithuania 2,3 9 Finland 2,0 10 Slovenia 1,9 11 Malta 1,4 12 France 1,3 13 Norway 1,1 EU 1,0 EURO AREA 0,7 14 Bulgaria 0,7 15 Poland 0,5 16 Netherlands 0,4 17 United Kingdom 0,3 18 Belgium 0,2 19 Spain 0,0 20 Germany -0,2 21 Latvia -0,4 22 Czechia -0,9 23 Croatia -1,1 23 Greece -1,1 25 Luxembourg -1,2 26 Estonia -2,1 27 Ireland -13,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Eurostat

(1) Non pervenuti i dati di Cipro, Austria e Svizzera