Librandi (IV): Scandaloso ritardo in attuazione misure anti-covid, urgente recuperare

AgenPress. “Passi tutto, ma possibile che ben 186 decreti attuativi di misure anti Covid non siano stati ancora adottati dai ministeri competenti? Approviamo in Parlamento norme che poi il governo “dimentica” per mesi di attuare?

Per ognuno di quei provvedimenti mancanti ci sono migliaia di persone o aziende in difficoltà, drammi familiari, fenomeni di povertà. È scandaloso, il Governo si concentri e recuperi il ritardo.

Ricevere un aiuto statale in ritardo a volte è come non averlo mai avuto. Tra un po’ rischiamo di avere prima il vaccino (mancano circa 94 giorni al completamento dei test) che certi aiuti pubblici a imprese e famiglie…”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).