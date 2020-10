Zambelli (Lega), lo diciamo da mesi, ora anche Conte ammette che Mes è solo debito inutile

AgenPress. “Ieri sera finalmente Conte ha dovuto ammettere una verità che ripetiamo da mesi: il Mes è solo un debito inutile, che non avrebbe permesso di migliorare la situazione della sanità se non a prezzo di nuove, pesanti, tasse, e che alla fine non viene a portare a nessun risparmio effettivo.

Nonostante il Pd e Italia Viva abbiano cercato, in ogni modo, di incatenarci con questo strumento di puro debito esterno, verso un ente con sede in Lussemburgo e che gode di immunità incredibili, alla fine la verità ha vinto e Conte non è più stato in grado di negarla.

Sono mesi che noi diciamo che il Mes è solo un debito, costoso, che non ci serviva, perché non avevamo un piano di investimenti serio nella sanità e che avrebbe obbligato ad un rimborso rapido tramite nuove tasse.

Ora anche Conte si è dovuto piegare ed ammetterlo. Prendiamo atto che ha dovuto darci ragione ed ora lavoriamo per un piano di miglioramento del sistema sanitario da finanziare con i normali Btp”.

Così in una nota Stefania Zambelli, europarlamentare della Lega.