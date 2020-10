AgenPress. Ancora in ascesa i nuovi casi di contagio da Coronavirus, in Italia sono 16.079 nelle ultime 24 ore (mercoledì 15.199).

I tamponi effettuati sono stati 170.392 (7.500 in meno di ieri). Le vittime sono 136, 9 in più del giorno precedente, per un totale che è arrivato a 36.968 .

Mentre si registrano 4.125 nuovi casi in Lombardia, 1.550 in Piemonte, 1.541 in Campania.