Di Maio: “Il M5S è la prima forza di maggioranza in parlamento e ha il dovere di dare il massimo, dimostrarsi compatto a sostegno degli italiani”

AgenPress. Già la prima volta, a marzo, ce l’abbiamo fatta. Adesso stringiamo i denti e fronteggiamo la nuova ondata del virus con lucidità e impegno.

Il governo deve proteggere i cittadini dal virus e tutelare ristoratori, commercianti, partite iva e aziende. Ogni scelta deve andare verso questa direzione.

Il MoVimento 5 Stelle sta dando il proprio contributo, in maniera responsabile. Ogni singolo ministro e parlamentare del MoVimento sta lavorando senza sosta, in sinergia con la maggioranza, per salvaguardare il Paese, la nostra economia e la salute degli italiani.

Per essere sempre più determinanti dobbiamo affrontare gli Stati Generali del MoVimento lavorando da squadra, uniti, focalizzandoci sui temi e le proposte reali che potranno aiutare gli italiani a superare questa delicata fase.

Bisogna programmare, perché con le risorse del recovery fund avremo la possibilità di mettere in atto importanti interventi che oltre a far uscire l’Italia da questo momento buio, ci permetteranno anche di dare una visione all’Italia dei prossimi 10 anni. Ne ha bisogno il Paese, soprattutto in questo momento.

Il MoVimento è la prima forza di maggioranza in parlamento e ha il dovere di dare il massimo, dimostrarsi compatto a sostegno degli italiani. È una responsabilità che dobbiamo sentire con forza, solo se saremo uniti riusciremo insieme a risollevare l’Italia.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.