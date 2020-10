Regione Lazio. Covid: Pubblicato bando reclutamento personale medico in quiescenza

Online la manifestazione d’interesse: gli interessati hanno tempo fino al 29 ottobre

AgenPress. Coronavirus: l’Unità di Crisi Regione Lazio ha pubblicato il bando per il reclutamento straordinario di personale medico in quiescenza. Per far fronte all’emergenza Covid-19 la Regione Lazio ha bandito una manifestazione di interesse per il reclutamento di personale medico in quiescenza nelle specializzazioni di:

Malattie Infettive

Anestesia e Rianimazione

Malattie apparato respiratorio

Igiene e Medicina preventiva

Medicina e Chirurgia d’accettazione d’Urgenza

Radiodiagnostica

Patologia Clinica

Virologia e Microbiologia

Gli interessati devono compilare la domanda online sul sito: https://www.hsangiovanni.roma.it/104013228-altre-tipologie-di-avvisi-e-selezioni-1.html.