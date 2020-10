Usa. La polizia uccide 27enne afroamericano a Philadelphia, scoppia la rivolta

AgenPress – La polizia di Filadelfia ha ucciso per strada un ragazzo afroamericano di 27 anni, Walter Wallace, che secondo gli agenti e alcuni testimoni brandiva un coltello. L’uccisione del giovane ha scatenato violente proteste, nelle quali circa trenta agenti sono rimasti feriti, 10 persone sono state arrestate e diversi negozi saccheggiati.

Wallace si era sposato di recente e aveva sette figli e uno in arrivo, ha raccontato suo cugino che è intervenuto a nome della sua famiglia. È stato colpito davanti a sua madre e suo fratello, ha detto l’uomo, secondo il quale Wallace si trovava almeno a “sei metri di distanza” quando gli agenti hanno “sparato una decina di colpi”. Il padre della vittima, parlando all’Inquirer, ha detto che il figlio era in cura e aveva problemi di salute mentale. I nomi degli agenti che hanno sparato non sono stati rivelati: entrambi indossavano body cameras e, in attesa delle indagini, non saranno in servizio in strada.

Secondo i media, lunedì pomeriggio gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione della presenza di un uomo armato di coltello. Hanno dichiarato di aver ordinato a Wallace “più volte” di gettare a terra il coltello ma lui ha continuato ad “avanzare verso” di loro. I due agenti hanno quindi aperto il fuoco, sparando “più volte”, colpendolo al petto e alla spalla, e Wallace è stato dichiarato morto in ospedale subito dopo.

La sparatoria è avvenuta in un quartiere a maggioranza afroamericana, Cobbs Creek, zona ovest di Filadelfia. Un video amatoriale, girato da un passante, mostra gli agenti che tengono le pistole puntate contro il 27enne, indietreggiano mentre lui cammina. Wallace si muove intorno ad alcune auto parcheggiate, poi attraversa la strada, quindi spunta una donna che tenta di intervenire per aiutarlo. Quando l’afroamericano gira attorno ad una vettura e si avvicina a loro, i due poliziotti arretrano ancora, poi esplodono diversi colpi e Wallace cade a terra. Dal filmato non è chiaro se il 27enne avesse un coltello.

I nomi degli agenti che hanno sparato i colpi non sono stati resi noti nell’immediatezza dei fatti. Entrambi indossavano telecamere e sono stati tolti dal servizio in strada in attesa dell’indagine. La rabbia suscitata dall’uccisione ha portato agli scontri durante la notte, e la polizia di Philadelphia denuncia che almeno 30 agenti sono stati feriti durante le proteste, lo riporta CNN citando un canale locale affiliato al network, la WPVI. Cinque veicoli della polizia sono stati vandalizzati, e diverse attività commerciali sono state saccheggiate in tutta la città. Almeno 10 persone sono state arrestate.

La commissaria di polizia Danielle Outlaw ha promesso una indagine completa. “Ho ordinato di iniziare un’indagine, riconosco che il video dell’incidente solleva molti interrogativi. Gli abitanti hanno la mia assicurazione che quegli interrogativi saranno affrontati pienamente dall’indagine”, ha dichiarato. Anche il sindaco dem di Philadelphia Jim Kenney ha detto di aver visto “il video di questo tragico incidente” e che esso “presenta domande difficile a cui bisogna rispondere”.