Coronavirus. Negli Usa 73mila casi in 24 ore. 500mila in una settimana

AgenPress – Gli Stati Uniti hanno registrato ieri oltre 73mila casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui i nuovi contagi nel Paese sono stati 73.240. Allo stesso tempo, vi sono stati 985 decessi. I dati portano il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese a quota 8.779.653 e quello dei morti a quota 226.723. Dall’inizio della pandemia negli Usa sono guarite 3.487.666 persone.

Nell’ultima settimana sono stati registrati oltre 500 mila nuovi casi con una media giornaliera di 71.000 nuovi contagi. Numerose le città che stanno varando nuove restrizioni per frenare un’ulteriore diffusione della pandemia. A Newark, in New Jerswey, a due passi da New York, è scattato il coprifuoco, mentre a El Paso in Texas è arrivato l’ordine di restare a casa per due settimane. A Chicago stop al servizio interno nei ristoranti, come già deciso negli stati di New York e del Wisconsin.