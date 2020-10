Nizza, Garavini (IV): “Combattiamo estremismi con riaffermazione libertà di pensiero e tolleranza reciproca”

AgenPress. “Gli attentati terroristici di Nizza feriscono tutti noi europei. E vanno a colpire una città già provata due anni fa da azioni terroristiche nelle quali hanno perso la vita anche dei nostri connazionali. In un momento così drammatico siamo al fianco del popolo francese e del presidente Macron. Oggetto di una campagna di attacchi da parte del presidente Erdogan che rischia di aizzare ulteriormente l’odio e la violenza. L’estremismo va combattuto avviando una regia comune dell’Unione.

Anche accelerando il percorso di creazione di una politica estera e di difesa comune europea. E, soprattutto, con la riaffermazione dei nostri principi democratici e liberali. Per questo, gesti come quello avvenuto stamattina in Francia ci spingono a sostenere ancora più convintamente la libertà di pensiero, così come il rispetto e la tolleranza reciproca”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, intervenendo in aula.