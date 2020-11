Bonus Bici, Bond (FI): “Il governo delle televendite colpisce ancora”

AgenPress. “Al via il click day per il bonus bici: il governo delle televendite colpisce ancora”. Critico sul bonus bici il deputato di Forza Italia, Dario Bond che spiega in una nota:

“Che il bonus bici sarebbe stato un provvedimento farlocco lo avevamo immaginato fin dall’inizio, quando cioè il bonus era stato riservato alle aree metropolitane e ai capoluoghi di provincia. In questo modo erano stati esclusi tutti coloro che abitano in montagna, nei piccoli centri, vale a dire nella maggior parte dei Comuni d’Italia.

Adesso si conferma il dubbio. Il governo erogherà il contributo soltanto a chi ha già fatto l’acquisto ed esclusivamente tramite click day, con il principio che chi prima arriva meglio alloggia. E tutti gli altri non contano niente”. “Sembra davvero una televendita. Ma da ambienti istituzionali non è più accettabile” conclude Bond.