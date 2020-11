Covid: Mugnai (FI), Governo garantisca assistenza sanitaria per altre patologie

AgenPress. “L’emergenza Covid ha comportato sacrifici enormi per moltissimi pazienti in cura per altre patologie, tra cui quelli reumatologici. Inoltre, con la chiusura dei reparti reumatologici e l’assegnazione di tutto il personale alla gestione della pandemia viene a mancare pressoché totalmente la possibilità di interventi specialistici in regime di urgenza.

In queste settimane si registra, infatti, una progressiva chiusura degli ambulatori, dei Day Hospital e Day Service, se non di interi reparti di reumatologia e di medicina, con conseguente e diretto impatto sul numero delle visite disponibili. Così come si registra nuovamente anche l’annullamento degli appuntamenti per le terapie, i controlli delle stesse.

E’ però necessario che vengano garantite, anche a queste categorie di pazienti cronici, cure sicure, con la disponibilità h24 di medici specialisti competenti all’interno delle unità territoriali e dei reparti di reumatologia. Ho dunque presentato un’interrogazione al ministro della Salute per spronare il governo a prendere iniziative utili a ripristinare i presidi ambulatoriali, la telemedicina e i reparti specialistici reumatologici per le terapie ospedaliere non differibili, ma anche per garantire la continuità assistenziale, eventualmente attraverso i caregiver, e al fine di assicurare ai lavoratori fragili affetti da malattie croniche reumatologiche, impossibilitati a ricevere le cure del caso, la possibilità di fruire di periodi di malattia prolungati allo scopo di tutelare la sicurezza dei medesimi”.

Così, in una nota, il deputato e vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Stefano Mugnai.