Omofobia.Camera approva legge a scrutinio segreto. Deputati Fdi indossano bavaglio

AgenPress – La Camera ha approvato con scrutinio segreto la legge per contrastare l’omotransfobia, la misoginia e le violenze contro le persone disabili. I sì sono stati 265, i no 193, gli astenuti 1. L’approvazione è stato salutata da un prolungato applauso della maggioranza. La legge va ora in Senato.

Il testo, che prende il nome dal relatore Alessandro Zan (Pd), originariamente conteneva misure di prevenzione e contrasto solo per per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

In mattinata erano stati respinti tutti gli emendamenti, su moltissimi di quelli promossi dall’opposizione il governo ha reso parere contrario.

Per il centrodestra si tratta di una legge “liberticida” che introduce il “reato di opinione” sulle questioni legate al sesso e al genere.

Cinque i liberal di Forza Italia che hanno votato a favore. Si tratta di Giusi Bartolozzi, Renata Polverini, Stefania Prestigiacomo, Elio Vito e Matteo Perego.

Edmondo Cirielli (Fdi) ha annunciato: “Quando vinceremo le elezioni sarà la prima legge che abrogheremo”. Protesta dai banchi delle minoranza al momento dell’approvazione al grido ‘Libertà, libertà”, mostrando alcuni bavagli.

Nel momento in cui il presidente della Camera Roberto Fico ha indetto la votazione finale sul ddl omofobia, tutti i deputati di Fratelli d’Italia hanno indossato un bavaglio e si sono alzati in piedi. Fico aveva inizialmente chiesto ai commessi di intervenire, ma in considerazione del fatto che non si trattava di cartelli ma di bavagli posti sul viso dei deputati, gli assistenti parlamentari non sono intervenuti in considerazione che ci sarebbero state distanze troppo ravvicinate. Fico ha dunque deciso di sospendere brevemente la seduta. Nel frattempo, i deputati della Lega urlano in coro libertà libertà.