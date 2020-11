Gigi Proietti. Difficoltà per cremare la salma. Impianto crematorio Casertano si offre gratuitamente

AgenPress – “Dopo aver appreso della notizia delle difficoltà incontrate, con probabile slittamento di una settimana nella cremazione della salma di Gigi Proietti al cimitero Flaminio di Roma abbiamo deciso di offrire alla famiglia la nostra piena disponibilità ad effettuare gratuitamente la cremazione”.

Lo dice Emilio Liquori, amministratore del Tempio Mater di Castel Volturno, unico impianto crematorio della provincia di Caserta, ubicato nel nuovo cimitero di Castel Volturno.

Liquori si offre di cremare la salma di Gigi Proietti, il grande artista romano morto a 80 anni il 2 novembre scorso. Proietti, venuto a mancare proprio nel giorno dell’80esimo compleanno, sarà sepolto al cimitero Acattolico di Testaccio, ma prima il suo corpo deve essere cremato al Flaminio, dove ci sono difficoltà e ritardi a causa delle tante salme da cremare. La notizia che la cremazione di Proietti sarebbe slittata di una settimana era stata anticipata nelle pagine romane del Il Messaggero.

Ma già alla fine di ottobre era stato reso noto che negli ultimi tre mesi i decessi a Roma sono cresciuti, e solo a ottobre i morti sono stati 600 in piu’ . Numeri, probabilmente legati anche all’emergenza sanitaria in corso, che hanno spinto Ama, l’azienda capitolina che gestisce i servizi cimiteriali, a correre ai ripari, perché il trend rischia di rallentare le operazioni di cremazione dei defunti. La crescita, spiega l’azienda, “si connette direttamente alla domanda di cremazioni al cimitero Flaminio”. Per cui ha dato istruzioni via lettera alle agenzie funebri della Capitale per evitare “code nell’espletamento delle operazioni cimiteriali”.