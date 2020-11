Cagliari. Insetti e sporcizia in un ristorante cinese. Chiuso e multa di 3mila euro

AgenPress – Il titolare cinese di un ristorante, 55enne, nato nella regione dello Zhejiang, ma residente a Cagliari, è stato segnalato all’autorità sanitaria e gli è stata ordinata la chiusura immediata del locale dopo un controllo dei carabinieri della Compagnia di Cagliari e gli specialisti del Nas.

L’area in cui cui venivano preparate le pietanze a base di pesce crudo era piena di insetti, mentre nella stanza utilizzata per stoccare gli alimenti c’era anche un ripostiglio per cambiarsi d’abito.

Nei suoi confronti è scattata anche una multa di 3mila euro. Durante il blitz, oltre agli insetti, i carabinieri hanno riscontrato sporcizia e residui della lavorazione degli alimenti, conferma questa che da tempo nessuno puliva la cucina.