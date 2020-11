Covid, Antonio Martino (FI): Chiedono agli italiani responsabilità, ma questo Governo quando darà il buon esempio?

AgenPress. “Neanche una settimana fa il Premier Conte scongiurava un Lockdown Totale, ora invece si cambia rotta. Si era detta di fare tutto il possibile per evitare ciò, ma giustamente non avendo fatto nulla, non “tutto il possibile”, si parla di lockdown, cosa che il nostro Paese non si può permettere, avremmo dovuto imparare qualcosa dalla prima ondata di contagi di Marzo e quindi non farci trovare impreparati per la seconda, ed invece, come volevasi dimostrare, il Governo naviga a vista a spese degli italiani, che in tutto ciò sono gli unici che pagheranno caro l’incompetenza di questa maggioranza. Chiedono di essere responsabili, ma con che coraggio quando sono i primi a non esserlo?”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).