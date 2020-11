Covid, Santanchè (FDI): Governo inadeguato, il prezzo più caro lo stanno pagano gli italiani

AgenPress. “Questo Governo continua a fare pasticci, sforna DPCM settimanali senza però fare nulla di concreto!

Ora si vocifera un Lockdown totale nonostante il Premier più volte abbia detto “faremo di tutto per evitarlo”, in realtà non è stato fatto nulla per evitarlo, e sappiamo benissimo che un ulteriore lockdown come quello di Marzo non possiamo permettercelo, tutto ciò è lo specchio di un governo totalmente inadatto ed impreparato. Il prezzo più caro li pagheranno ancora una volta gli italiani.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).