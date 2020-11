Furlan ( segr. generale Cisl): “Kamala Harris. Un segnale importante per tutte le donne”

Ma altrettanto significative sono state le parole di Kamala Harris. “Sono la prima donna vicepresidente ma non sarò l’ultima. Questo è un Paese delle opportunità”. E’ un segnale importante di cambiamento, un ulteriore motivo di speranza, di fiducia per tutte le donne del mondo”.

L’ingresso, nelle prossime settimane, di questa donna dalle origini indiane e giamaicane alla Casa Bianca nella vesta di vice presidente rappresenta, indubbiamente, un fatto storico, emblematico, che speriamo possa aprire una nuova stagione non solo per gli Stati Uniti, ma per tutta l’umanità – conclude la segretaria generale della CISL Annamaria Furlan – “.