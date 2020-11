Cronaca, Antonella Cortese (Criminologa): ennesimo femminicidio passionale

AgenPress. “La vittima è Maria Tedesco giovane donna 30enne del Casertano, ad ucciderla il marito 34enne Michele Marotta arrestato dai Carabinieri.

I numeri salgono in maniera esponenziale, ed è sempre per lo stesso motivo la gelosia, c’è bisogno di più collaborazione da parte di tutti, istituzioni, arma ma soprattutto queste donne devono trovare il coraggio di andar via prima che sia troppo tardi. Sono vicina alla famiglia della ragazza. Auspico sia fatta giustizia quanto prima.”

Lo dichiara Antonella Cortese (Criminologa).